Обновленный Hyundai Solaris оснастят вариатором и «лексусовскими» фарами

Сегодня, 12:40

Южнокорейские машиностроители трудятся над обновлением модели Hyundai Solaris, и не спешат рассекречивать новинку, однако китайские СМИ показали первые фотографии автомобиля с рестайлингом.

Китайские «фотошпионы» запечатлели обновленный седан Hyundai Verna, в России предлагаемый под названием Solaris. На снимках автомобильных папарацци машины плотно закамуфлирована, а потому полного представления о ее внешности пока нет. Однако и через маскировку видно, что транспортное средство наделили иными осветителями, а задние фонари выполнены в духе Lexus IS.

Известно, что интерьер Hyundai Verna/Solaris тоже изменится. Автомобиль должен получить более качественную отделку. Кроме того, машину оснастят улучшенной мультимедийной системой.

Ожидается, что в КНР обновленный «Солярис» будет предлагаться с прежними моторами 1.4 и 1.6 тягой 100 и 123 л.с. соответственно. Однако эти двигатели будут комплектоваться другими трансмиссиями. Так, АКПП будет сменена вариатором. Кроме того, для машины предложат 6-МКПП. Когда новинка отправится в продажу, пока не сообщается. В России обновленный Hyundai Solaris появится не ранее 2020 года.