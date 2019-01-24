К выходу на рынок готовится «клон» Hyundai Santa Fe – кроссовер Haima SG00 за 900 000 рублей

Сегодня, 06:00

Китайский автопроизводитель Haima разработал «клона» нового поколения Hyundai Santa Fe, который назвали SG00. Уже весной этого года стартуют продажи кроссовера стоимостью в 900 000 рублей.

Презентация концептуального Haima SG00 состоялась весной 2018 года, а теперь в патентном ведомстве Китая опубликовали фото серийного исполнения. Кроссовер получил шестиугольную радиаторную решетку, двухуровневую оптику в стиле Hyundai Santa Fe. Здание фонари объединяет повторитель стоп-сигнала.

При этом Haima SG00 получил уникальное оформление интерьера с усеченным рулем и «парящим» комплексом мультимедиа. В основу кроссовера легла архитектура HMGA с независимой подвеской сзади. Модель получила следующие габариты: длина – 4 565 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 682 мм, база колес – 2 700 мм.

Под капотом Haima SG00 расположились двигатели объемом 1,2 литра с отдачей в 148 «лошадей», 1,5 литра с отдачей в 162 «лошади» и 1,6 литра на 194 «лошади». В качестве трансмиссии предусмотрены 6МКПП и 7АКПП. Модель получила полный привод.