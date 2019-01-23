Стоит ли переплачивать: Блогер сравнил стоковую LADA 4x4 и «внедорожную» LADA 4x4 Bronto

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Стандартная «Нива» не уступает по параметрам «Бронто».

Автоблогер Алексей Лапочкин решил сравнить две версии российского внедорожника – стоковый LADA 4x4 и LADA 4x4 Bronto. Какой из этих автомобилей лучше и стоит ли переплачивать, он рассказал в свежем обзоре.

По словам блогера, «внедорожная» LADA 4x4 Bronto обладает пластиковым бампером и большими колесами, что довольно непрактично при передвижении по бездорожью – бампер может быть поврежден. Однако благодаря внушительному расстоянию между бампером и кузовом, LADA 4x4 Bronto получила больший угол съезда, что поможет внедорожнику лучше преодолеть препятствия.

«Бронто» от обычной «Нивы» отличается новым кузовом, пересмотренной ходовой частью, другими моторами и переработанным салоном. Также блогер отметил, что передний клиренс LADA 4x4 Bronto составил 260 мм, а задний дорожный просвет достигает 240 мм. Задний мост внедорожника «Бронто» усилен, установлены самоблоки. Первую «сотню» LADA 4x4 в версии Bronto набирает за 18,0 секунд.

Также блогер утверждает, что LADA 4x4 Bronto может сломаться из-за больших перегрузок, а стандартная «Нива» не выйдет из строя – «там ломаться нечему», отметил автоэксперт. «Бронто» сконструирован так, чтобы в него можно было загрузить побольше груза и без проблем передвигаться по бездорожью. Но стандартное исполнение LADA 4x4 также способно с загруженным до отказа багажникам преодолевать бездорожье.

Блогер отметил, что стоковая «Нива» многофункциональная – она не подведет в любой ситуации, а если для бездорожья, то лучше приобрести «Бронто», так как в городе на ней неудобно будет ездить.