Из «Ашана»: Volkswagen Jetta переделали в машину на «каждый день»

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Стоимость комплектующих для автомобиля, а также топлива и самых машин продолжает расти, поэтому многие ищут способ экономии. Народный умелец переделал Volkswagen Jetta в авто на «каждый день».

Стоит отметить, что Volkswagen Jetta не относится к сегменту премиальных моделей, которые предлагает немецкий автопроизводитель. При этом народный умелец решил придать ещё более доступного вида автомобилю.

Весь кузов модели был оклеен специальным рисунком, который дублирует оформление сети бюджетных супермаркетом «Ашан». Хоть цветовая гамма и рисунки выглядят странно, оклеивали достаточно аккуратно, поэтому «тюнинг» смотрится как влитой.

Товары на «каждый день» позиционируют себя как доступные, поэтому эта идея понравилась пользователям сети. В результате в интернете стали публиковать свои идеи товаров на «каждый день».