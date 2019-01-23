«Детские болячки» KIA Rio: Как купить идеального «корейца», рассказал блогер

Сегодня, 08:50

Как правило, обычные покупатели имеют слабое представление, на что обращать внимание при покупке корейской машины. Блогер, владеющий KIA Rio более полугода, рассказал об особенностях этого авто.

Автор YouTube-канала Kai Grave отметил, что даже у новых экземпляров «Рио» может быть проблема с появлением конденсата в повторителях поворота в зеркалах. Поэтому при покупке данной модели стоит обратить внимание на «поворотники».

Помимо этого, на некоторых KIA Rio может быть неровно установлено боковое стекло, из-за чего уплотнитель дверей при открытии задевает край стекла. Седан также пока не избавился от «детских болячек».

Первой из них являются некачественно прокрашенные пороги: на них видны попавшие под краску пылинки. Однако отыскать «Рио» без этого недостатка вполне реально. Вторая «болячка», которую упомянул блогер, это вибрация автомобиля. При покупке KIA Rio блогер порекомендовал попросить дилера завести несколько машин «на холодную», это позволит найти идеального «корейца».

Ещё одной особенностью модели, к которой придётся привыкать, это невысокий клиренс. Владелец KIA Rio отметил, что на защите днища и переднем бампере за полгода эксплуатации уже имеются царапины, поскольку ездить аккуратно по плохим дорогам не всегда получается. В остальном «Рио» можно считать отличным автомобилем, подчеркнул блогер.