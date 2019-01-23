«Самый ужасный автомобиль»: У LADA Granta FL в лобовом ДТП не сработала подушка безопасности – блогер

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Автолюбителю не посчастливилось разбить машину в день покупки.

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором владелец обновлённой «Гранты» рассказал о пережитом ДТП. По словам блогера Артура Исхакова, у LADA Granta FL при лобовом столкновении не сработала подушка безопасности.

Отмечается, что автомобиль на скорости приблизительно 50 километров в час врезался в дерево. В результате лобового ДТП «Гранта» получила серьёзные повреждения – ушёл лонжерон и сильно погнуло крышку капота.

Пассажиры не пострадали, но что интересно, подушка безопасности при лобовом столкновении не сработала, а система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и не думала вызывать помощь.

«Самый ужасный автомобиль! Ты при лобовом столкновении остаёшься наедине с жёстким рулём», – пожаловался на LADA Granta FL автомобилист.

Чтобы доказать, что автомобиль новый, автор видео показал пробег «Гранты» – всего 88 километров. «Перед тем, как покупать этот автомобиль, подумайте, спасёт ли он вам жизнь», – закончил блогер.

Напомним, новая LADA Granta FL поступила в продажу осенью 2018 года. Цены на модель в кузове седан стартуют с отметки в 434 900 рублей без учёта скидок. Стоимость максимальной комплектации составляет 623 800 рублей.