Aston Martin и TAG Heuer показали спецверсию купе DBS Superleggera

Сегодня, 22:00

Британская машиностроительная компания Aston Martin совместно со швейцарским производителем часов TAG Heuer разработала спецверсию люксового супер-купе.

Автомобиль получил название Aston Martin DBS Superleggera TAG Heuer Edition. Для новинки предусмотрена только одна комплектация. Кузов машины получил покраску Monaco Black и ряд карбоновых элементов. Также купе наделено темными деталями интерьера и красными тормозными суппортами.

Моторный отсек машины занимает двигатель 5.2 V12, производительность которого составляет 725 л.с./900 Нм. Разгон до 97 км/ч у купе занимает 3,4 с. До 161 км/ч автомобиль разгоняется за 6,4 с.

Напомним, в основу суперкара Aston Martin DBS Superleggera взята алюминиевая архитектура. Автомобиль наделен аэродинамическими элементами, обеспечивающими ему 180 кг прижимной силы.