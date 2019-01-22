Назван ТОП-5 самых удивительных концептов Детройта

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Эксперты составили рейтинг самых интересных концепт-каров, представленных на автовыставке в Детройте в специальном павильоне Automobili-D.

Первым в ТОП-5 концептов Детройта оказался городской электромобиль Mahle MEET с тяговой батареей ёмкостью 40 кВт. Автомобиль способен подстраиваться под настроение водителя, а система MoodСonnect даёт возможность управлять ароматизатором через смартфон.

Электрический прототип Quadrobot UP уже через полгода должен развозить почту в Китае, причём автомобилем может управлять как водитель, так и беспилотная система. По словам производителя, запас хода электрокара составит 300 км.

Концепт Rinspeed MicroSNAP по сути является роботизированной станцией, в которой при необходимости легко можно заменить кузов и шасси. К этому проекту приложили руку немало мировых брендов. В частности, электродвигатель для Rinspeed MicroSNAP предоставила уже упомянутая компания Mahle.

Вертолёт SureFly, разработанный специалистами из Workhorse Group, оснащён гибридной установкой мощностью 330 лошадиных сил. На сегодняшний день у инженеров, к сожалению, не получается создать аккумуляторы, которые по мощности могли бы заменить топливо реактивного мотора.

Замыкает рейтинг компактный S2D SVEN с электрической силовой установкой. Аккумуляторы модели обеспечивают 170 км запаса хода. Несмотря на наличие автопилота пятого уровня электромобиль пока сохранил педали и руль.