Новый Porsche 911 оснастили системой оценки состояния дороги

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Легендарная спортивная машина со сменой поколений получила технологию Porsche Wet Mode, которая делает автомобиль безопаснее во время дождя за счет улучшения управления.

Спорткар Porsche 911 новой генерации наделен системой, позволяющей автомобилю распознать мокрую поверхность. В случае ее выявления система Porsche Wet Mode корректирует работу стабилизации и тяг, что улучшает устойчивость транспортного средства во время дождя. Технология также предупреждает водителя о риске возникновения аквапланирования. Кроме того, система при необходимости подымает спойлер, увеличивающий прижимную силу задней части кузова, что улучшает сцепление автомобиля с дорогой. Напомним, недавно в Лос-Анджелесе состоялась презентация нового поколения Porsche 911. Машину показали в версиях Carrera S и Carrera 4S, для которых предусмотрен один оппозитный мотор 3.0 мощностью 450 л.с., работающий в связке с 8-АКПП с двойным сцеплением.

К слову, на российском рынке уже собираются заказы на новый Porsche 911. За Carrera S немцы просят не менее 7,7 млн рублей. За Carrera 4S придется выложить от 8,1 млн рублей.