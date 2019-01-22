Новое поколение маслкаров Dodge Challenger может стать электрическим

Сегодня, 15:52

Генеральный директор Fiat Chrysler Майк Мэнли во время мотор-шоу в Детройте намекнул, что концепция Dodge Challenger будет полностью пересмотрена, и в будущем знаменитые маслкары могут перейти на «электричество».

Пока что планируется замена текущей устаревшей платформы Dodge Challenger, используемой уже более десятка лет, на более технологичный и осовремененный вариант, что станет шагом к новой эре электрификации. Эксперты считают, что новая гибридная модификация маслкара получит 4-цилиндровый двигатель FCA объемом в 2 литра с электрическим наддувом. Однако в будущем возможен переход полностью на электродвигатели, поскольку, по словам Мэнли, только это позволит автомобилям Dodge Challenger стать действительно современными.

По слухам, стоимость базовой версии нового гибрида Dodge Challenger составит 28 000 долларов, т.е. около 421 000 рублей.