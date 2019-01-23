Обновлённый Cadillac XT5 получит новый турбодвигатель

Сегодня, 07:00

Появилась информация о рестайлинговом кроссовере Cadillac XT5 – модель обзаведется новым двигателем и получит незначительные изменения экстерьера.

Благодаря фотоснимкам, появившимся в китайской базе Министерства промышленности и информационных технологий, видно, что внешне обновлённый Cadillac XT5 незначительно отличается от предшественника. Увеличенный нижний воздухозаборник переднего бампера, радиаторная решетка, перекочевавшая от модели Cadillac XT4, светодиодная оптика вместо линзованной и отличный от нынешней версии рисунок фонарей – можно сказать, что рестайлинг экстерьера носит лишь косметический характер.

Что касается силовой установки, то здесь обновлённый кроссовер получит «турбочетверку» объемом в 2 литра с отдачей в 241 л.с. и 350 Нм. Трансмиссию обеспечит 9-диапазонный «автомат».

На российском рынке можно найти нынешнюю модель Cadillac XT5 с 3,6-литровым «атмосферником» с мощностью в 314 л.с. и 368 Нм, в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Ценник начальной комплектации – 2,89 млн рублей.