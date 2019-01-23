В Алма-Ате за 500 000 долларов продают ретро-кабриолет

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В Алма-Ате выставили на продажу уникальный ретро-кабриолет ГАЗ-14-05, который отреставрировали. Владелец модели из Москвы намерен реализовать единственное авто на рынке Казахстана за 500 000 долларов.

С 1982 года в течение шести лет было собрано всего 15 экземпляров ГАЗ-14-05 по заказу Минобороны СССР для военных парадов. В основу авто лег классический ГАЗ-14, у которого срезали крышу, усиливая несущую конструкцию.

Особенностью ретро-кабриолета является микрофонная стойка громкоговорителя, флагшток и специальная ручка для того, чтобы было удобно стоять во время движения. Все 15 машин были окрашены в цвет мундиров маршалов и генералов того времени.

Первый экземпляр ГАЗ-14-05 находится на Горьковском автозаводе как часть экспозиции. Еще один находился во владении Фиделя Кастро, а несколько отправлены в Тбилиси. Владелец одной из машин, решил продать модель, отреставрировав. Поскольку пробег составляет всего 1 000 км, то цена составляет 500 000 долларов.