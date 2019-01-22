Японские вариаторы Jatco начнут выпускать в России

Сегодня, 20:00

Представительства Nissan, Renault и Mitsubishi в России вместе с правительством РФ заключили специнвестконтракт, согласно которому на территории страны будет налажено производство вариаторов японского бренда Jatco.

Имеются в виду бесступенчатые трансмиссии CVT7 JF015E, которые уже используются в некоторых моделях Renault и Nissan. Ожидается, что они заменят устаревшие роботизированные КПП на автомобилях LADA. Также соглашение предусматривает, что помимо вариаторов Jatco будут массово выпускаться и газомоторные двигатели.

По словам Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, эта договоренность поддерживает вектор движения Стратегии развития автомобильной промышленности, одобренный в минувшем году, и обеспечит значительный приток инвестиций общей суммой в 70 миллиардов рублей, а также позволит создать около 2 300 рабочих мест. Контракт заключен сроком на 10 лет.