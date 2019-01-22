Шпионы заметили новый Audi Q4 2020 года

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Немецкий автопроизводитель Audi вывел на дорожные тесты заснеженными дорогами Швеции новое кросс-купе Q4, которое также могут назвать Q3 Sportback. Во время испытаний новинку 2020 года заметили шпионы.

Согласно полученным снимкам издания Motor1, на тесты вывели кросс-купе Audi Q4 покрытое камуфляжем, однако удалось разглядеть некоторые черты Q3 с рядом усовершенствований. В результате новинка получит более динамичный и легкий дизайн.

Главными конкурентами Audi Q3 Sportback станут Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLA и BMW X2. Ожидается, что под капотом окажутся двигатели Q3, а заряженная версия RS Q4 получит мотор на 400 «лошадей».

Презентация нового кросс-купе Audi Q4 (Q3 Sportback) состоится в этом году, однако производитель не называет точной даты. Кроме того, продажи новинки должны стартовать только в 2020 году.