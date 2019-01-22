Бюджетный кроссовер KIA KX1 пользуется огромным спросом в Китае

Сегодня, 18:00

Южнокорейская компания KIA в августе 2018 года вывела на рынок Китая бюджетный кроссовер KIA KX1, который менее, чем за полгода был реализован тиражом около 20 000 экземпляров и занял второе место по продаваемости среди автомобилей бренда в сегменте SUV.

Модель KIA KX1 считается удешевленной версией KIA Stonic и выделяется обновленными корпусами задней и боковой оптики, накладкой из хрома на переднем бампере, а также дневными ходовыми огнями, выполненными в виде «бумеранга» и сдвоенными выхлопными трубами. Салон отличается воздуховодами круглой формы, усовершенствованным рулем и новым мультимедийным комплексом на передней панели.

Под капотом кроссовера находится 1,4-литровым бензиновым двигателем на 95 л.с. или 100 л.с. – в разных комплектациях. Добавлена к этому 6-ступенчатая автоматическая либо механическая коробка передач и только передний привод.

На китайском рынке бюджетный кроссовер оценен в 69,8 тыс. юаней, начиная с базовой комплектации, т.е. примерно 685 тыс. рублей, а это намного дешевле популярной в РФ модели KIA Rio X-Line стоимостью 732 тыс. рублей. Выпускается сейчас KIA KX1 на совместном предприятии KIA-Dongfeng.