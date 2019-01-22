Представлен 390-сильный спорткар Vuhl 05RR

Сегодня, 12:34

Известная марка Vuhl разработала новый спорткар, который назвала 05RR. Презентация новинки с 390-сильным двигателем была проведена перед последними гонками, которые проходят в Мехико.

Vuhl 05RR является улучшенной модификацией спорткара 05. Главной особенностью новинки стала возможность передвигаться на модели на дорогах общего пользования. Помимо общественного режима езды, спорткар рассчитан и на гоночные соревнования.

Vuhl 05RR получил вес до 660 кг и силовую установку объемом 2,3 литра, которая генерирует до 390 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена шестиступенчатая коробка. Также специалисты оснастили спорткар жесткими амортизаторами, а подвеску занизили, чтобы увеличить прижимную силу, которая не позволит перевернуться на большой скорости при маневрировании.

Другие характеристики нового спорткара Vuhl 05RR пока не объявили. Кроме того, стоимость и возможные комплектации также пока держат в секрете.