«Купил бы еще»: Своими впечатлениями от Renault Megane после 1,5 года обладания поделился владелец

Сегодня, 14:10

Французский универсал очень надежен и автолюбители не «прогадают», если решаться купить его.

Блогер с канала SA 1,5 года владеет французским универсалом Renault Megane на протяжении полутора лет. Свои впечатления от автомобиля владелец изложил на страницах своего блога. Блогер стал обладателем «француза» из-за привлекательного внешнего облика и демократичной цены – благодаря этому Renault Megane получил статус «народного» автомобиля. Также владелец похвалил надежность и дешевизну обслуживания универсала – за полтора года блогер «выкинул» на Renault Megane около 37 000 рублей.

Единственным косяком Renault Megane блогер назвал непонятную работу двигателя на морозе – мотор заводится, а потом через две минуты при нагреве глохнет и теряет обороты. Также за все время использования французского универсала бортовой компьютер один раз заблокировал турбину и владельцу пришлось обратиться к официальному дилеру, специалисты которого устранили неполадку. «Купил бы еще раз» - закончил свой обзор блогер.