«Заряженные» LADA Vesta Sport уже поступают к дилерам

Сегодня, 10:14

Первые экземпляры LADA Vesta в спортивной модификации уже начали поступать в автосалоны – в Сети появились фотоснимки автовоза, доставляющего три экземпляра нового седана дилеру.

На снимках можно оценить окрас первых LADA Vesta Sport – это серо-стальной «Тайфун» и белый «Ледниковый». Также первые образцы спортивного седана были продемонстрированы в Екатеринбурге и Сургуте, а также в Санкт-Петербурге, где «заряженные» LADA Vesta были замечены на стоянке автомобильного дилера.

Спортивная LADA Vesta отличается от стандартной рядом внешних отличий вроде спортивного обвеса и спойлера, колёсных дисков в 17 дюймов, новых передних крыльев, выполненных из пластика, и «акульего плавника» на крыше кузова. Силовую установку LADA Vesta Sport представляет собой 1,8-литровый двигатель мощностью в 154 лошадиных сил, в паре с 5-ступенчатой МКПП, которую разработали инженеры компании Renault. При этом максимальная скорость спортивного седана составит не более 198 км/ч, а разогнаться до 100 км/ч он сможет за 9,6 секунды.

Начало реализации LADA Vesta Sport запланировано на конец месяца, и уже появилась информация, что стоимость спортивной модификации составит около 1,05 млн рублей.