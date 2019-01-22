Русское - лучше: Названы 5 причин купить LADA Vesta Sport вместо новой Toyota Supra

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Разумеется, новый японский спорткар 2020 модельного года нельзя считать конкурентом «АвтоВАЗ», но у российского спортивного седана есть несколько преимуществ.

Накануне пятое поколение Toyota Supra представили на автосалоне в Детройте. Автомобиль объединил в себе передовые технологии и традиционные дизайнерские решения. Так, конструкция крыши новинки отсылает к Toyota 2000 GT 1967 года.

Однако если в шутку сравнить новейший спорткар с LADA Vesta Sport, то окажется, что кое в чём отечественная модель выигрывает. Во-первых, эксплуатировать четырёхдверный автомобиль гораздо практичнее, чем ездить на «двухдверке».

Второй причиной купить «Весту» вместо новой «Супры» можно считать возможность выбрать версию с механической коробкой передач, которой и сегодня отдают предпочтение многие водители.

Отсюда вытекает третья причина, которая заключается в том, что LADA Vesta Sport оснащается проверенными годами агрегатами, а значит может считаться более надёжным автомобилем. Японское купе получило новый рядный 6-цилиндровый турбомотор объёмом 3,0 литра от BMW, который заслужил репутацию не самого надёжного автопроизводителя.

Хотя спорткары часто делают заднеприводными, передний привод не спроста является более распространённым в целом. Переднеприводную Vesta Sport можно считать более безопасной и удобной в управлении.

Наконец, российский автомобиль гораздо дешевле, ожидается, что цены на него будут стартовать примерно от 1 000 000 рублей. Первый экземпляр Toyota Supra 2020 удалось продать за 2 100 000 долларов, хотя в дальнейшем стоимость купе будет в 40 раз меньше.