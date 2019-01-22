Уникальный Alfa Romeo 8C Competiziones выставлен на торги в США

Сегодня, 07:00

Свет увидело всего лишь 500 экземпляров суперкара, 84 из них были предназначены для авторынка США.

Уникальный Alfa Romeo 8C 2008 года выпуска, выставленный на аукцион, является юбилейной, 10 моделью из тех, которых готовили к продаже на местном рынке. Торги пройдут уже 8-9 марта текущего года на американском маленьком острове Амелия, где помимо данного суперкара будут проданы ещё несколько премиальных авто. Alfa Romeo 8C Competiziones практически в первозданном виде – а пробег родстера составляет чуть менее 1 000 километров – большая редкость для подобного рода мероприятий, потому можно с уверенностью заявить, что нового владельца автомобиль найдет без особых проблем.

Приводить в движение ярко-красный суперкар доводится 8-цилиндровому мотору объёмом в 4,7 литра, развивающим максимальную мощность в 450 «лошадок». Столь внушительная силовая установка обеспечивает Alfa Romeo 8C Competiziones разгон до сотни км/ч за 4,2 секунды, при этом максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена отметкой спидометра в 290 км/ч.

Цена «люксового» лота пока не называется, но известно, что она будет сопоставима со стоимостью новенького гоночного Ferrari.