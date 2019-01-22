Volkswagen увеличили колесную базу в седане Sagitar нового поколения

Сегодня, 06:00

В третье поколение Volkswagen Jetta вошел обновлённый Sagitar – именно такое название носит известная нам Jetta на китайском рынке. Главным отличием Volkswagen Sagitar снова стала длина колёсной базы – в этот раз она увеличилась на 80 мм в сравнении с моделью 2012 года – с 2651 мм до 2731 мм.

В Volkswagen прибегли к такому шагу, чтобы Sagitar смог выделиться среди местных седанов Jetta (родственника седана Polo) и Bora, чьи продажи были более успешными в прошлом году.

Помимо базовой версии седана на китайском рынке будет предложена и комплектация R-Line, а также модификация GLI. Под капотом Volkswagen Sagitar останется 1,2-литровый и 1,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель с отдачей в110-115 л.с. и 150 л.с. соответственно. Тип трансмиссии при этом – 7-диапазонная роботизированная КПП и 5-ступенчатая МКПП.

Продажи Volkswagen Sagitar стартуют уже в марте 2019 года, а вот информацию о стоимости длиннобазного седана пока не разглашают. Впрочем, в России его ждать не стоит – у нас будут продавать оригинальный Volkswagen Jetta седьмой генерации с колёсной базой в 2686 мм. Продажи ожидаются в конце года.