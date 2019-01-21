Застряли в снегу: Внедорожные способности Renault Duster разочаровали эксперта

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Владелец французского внедорожника поехал посмотреть гонки на льду, но в итоге сам застрял в снегу.

Водитель приобрел себе Renault Duster в прошлом году. Выбор пал на комплектацию с дизельным турбомотором и пониженной передачей, благодаря которому можно без проблем трогаться сразу со второй скорости. Обороты набирает быстро, и в целом никаких недостатков эксперт не обнаружил. Водителю очень нравится, что турбина сама включается на 1 500 оборотах двигателя, что способствует более равномерному расходу топлива.

Более чем за год эксплуатации, по словам владельца, «Дастер» его ни разу не подводил, вёл себя на плохой дороге просто исключительно: «Тянет хорошо, полный привод без проблем подключается, просто идеально, очень нравится!». Но вот в серьёзное бездорожье французский кроссовер не попадал, до тех пор, пока блогеру, волею случая, не «повезло» заехать в какой-то поселок, где дороги отсутствовали как класс. Тут уже Renault Duster, даже со своим турбодизелем – не помощник, уж слишком погода плохая, да и снег глубокий. Застряли прочно, начали буксовать – стало ещё хуже, теперь даже назад сдать не получалось.

В результате, водителю пришлось откапывать заднюю часть машины ногами и руками – так как лопату он благополучно оставил дома – чтобы он мог хоть как-то вырулить и отправиться домой, а до посёлка его Renault Duster так и не добрался.