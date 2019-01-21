«Бешеная Лада» в глубоком снегу: LADA Vesta SW Cross покорила блогера

Сегодня, 19:00

Обзорщик Сергей Мешков впервые в своей жизни сел за руль LADA Vesta SW Cross. Автомобиль его просто поразил.

Внешность «Весты» эксперт расценил, как очень красивую, особенно в оранжевом цвете: «морда» агрессивная, сбалансированные линии кузова, аккуратная задняя часть и стильные бампера, разве что штатные диски – не лучший выбор, но тут уже дело вкуса и кошелька для каждого: «Внешне – конфетка!». Небольшое разочарование настигло автомобилиста, когда он оказался в салоне LADA Vesta SW Cross. Ему не понравился пластик для отделки, который выглядит слишком дёшево: «всё дело в неудачном оттенке черного и плохой фактуре».

Также он не оценил оформление экрана мультимедиа – сам тачскрин достаточно приятный и качественный, но вот рамка из матового пластика, его обрамляющая, «так и просится на тюнинг». Передние сиденья кажутся красивыми и удобными лишь до того момента, пока в них не сядешь сам. В принципе уровень комфорта достаточный, но отделка, комбинированная дерматиновыми элементами – явно не лучший вариант. Что касается задних, то тут уже проблем куда меньше – лишь подлокотник выступает слишком сильно, мешая перелезть с одной стороны дивана на другую.

В общем и целом, LADA Vesta SW Cross покорила блогера, но, чтобы удостовериться в этом окончательно, он решил испытать её в деле и загнать «Бешеную Ладу» в снежное бездорожье, с которым она справилась достойно, хотя и не обошлось дело без серьезных трудностей. «Веста» застряла в довольно глубокой яме, из которой её пришлось доставать тросом, но при этом она без особых проблем справлялась с преодолением снежных колей, с легкостью забиралась на пригорки и без проблем проехала участок нетронутого поля, занесенного снегом, оставляя за собой широкую новую тропу.

«Отличное авто! Внешне – супер. Стильный, молодой, современный. Молодцы Вазовцы, а дизайнер вообще золото. Нужно поработать с салоном совсем чуток и всё, машина заиграет!» – не скрывал восторгов автор видео