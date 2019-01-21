В Германии замечен новый Volkswagen Golf без камуфляжа

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Немецкий автоконцерн Volkswagen завершает дорожные испытания восьмого поколения Volkswagen Golf. На просторах интернета уже появились фотоснимки новинки без камуфляжной пленки.

Сообщается, что внешний облик нового Volkswagen Golf не перетерпел серьезных изменений. Передние фары стали более узкими, а решетку радиатора инженеры переработали. В основе нового «Гольфа» легла доработанная архитектура MQB Evo. По словам инсайдеров, новинка стала на 45 кг легче прежней генерации, а длина увеличилась на несколько сантиметров.

В функциональном перечне нового Volkswagen Golf появятся новейший мультимедийный центр и множество электронных ассистентов, обеспечивающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Кроме того, возможно появится автопилот. Моторная гамма будет представлена дизельными и бензиновыми агрегатами.