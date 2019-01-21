В Москве автомобили каршеринга оснастят видеокамерами

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В Москве в скором времени автомобили каршеринговых служб обустроят скрытыми камерами. Такой информацией поделились СМИ, ссылаясь на пресс-центр НТИ «Автонет».

Специалисты НТИ «Автонет» рассказали, что такие новшества заработают к концу текущего года. Необходимы законодательные акты для этих систем будут созданы в ближайшем будущем. По словам экспертов «Автонет», внедрение новейших технологий никак не коснется личной свободы пользователей каршеринговых сервисов.

Просматривать видеоролик из автомобилей каршеринговых служб могут проверять только в случае воровства или по запросу МВД или прокуратуры. Вся информация, полученная с камер наблюдения будет сохраняться на серверах компаний и операторов каршеринга. В настоящее время в Москве предоставляют услуги 15 операторов каршеринга, обладающих автопарками численностью в 13 000 транспортных средств.