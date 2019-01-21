«АвтоВАЗ» объявил скидки на весь модельный ряд прошлого года

Сегодня, 17:09

Выгода может составить до 185 000 при выполнении определенных условий.

Официальные дилеры отечественного бренда до конца января текущего года будут распродавать все модели LADA с хорошей скидкой – не менее 30 000 рублей. Максимальная выгода, равная 185 000 рублей, будет достигнута, если покупка новой машины пройдёт через программу автокредитования LADA Finance, услугами которой за прошлый год воспользовалась почти треть от общего числа клиентов «официалов».

Благодаря подобным акциям и новым программам, компания «АвтоВАЗ» увеличила продажи за 2018 год на 16%, таким образом реализовав 360 204 единицы автомобилей модельного ряда LADA. Данный результат позволил бренду улучшить свою долю от общего числа продаж на отечественном авторынке – впервые за 7 лет эта отметка достигла почти 20%.