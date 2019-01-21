Компактный кроссовер Suzuki Ignis могут адаптировать под российский рынок

Сегодня, 17:09

Глава отделения японской компании Suzuki в РФ Юта Такахаси сообщил, что компактный кроссовер модели Ignis может быть в будущем представлен и на российском рынке.

Переговоры уже ведутся, однако подробности изменений, которые будут внесены в адаптированную модель Suzuki Ignis, а также сроки выхода автомобиля на рынок в России не станут известны до принятия окончательного решения. По словам Такахаси, важно, чтобы коммерческий успех продаж Suzuki Ignis в РФ повторил успех кроссовера в Европе, где компания за 11 месяцев смогла продать более 41 тысячи автомобилей серии, что на 6% превышает показатели 2017-го года.

Цена базовой версии компактного кроссовера Suzuki Ignis в Германии – 12740 евро, что составляет примерно 962 000 рублей. В России же на сегодняшний день предоставлено только 3 модели автомобилей Suzuki: Vitara, SX4 и Jimny, стоимость которых составляет от 1 119 000 до 1 175 000 рублей.