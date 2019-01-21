К дилерам приехал обновленный Haval H6 Coupe

Сегодня, 17:08

В пресс-центре китайской компании Great Wall объявили о начале продаж обновленного кросс-купе Haval H6 Coupe 2019 модельного года. Первые экземпляры уже приехали в автоцентры официальных дилеров бренда в КНР.

Экстерьер новинки не перетерпел серьезных изменений, но в салоне рестайлингового Haval H6 Coupe появились более качественные отделочные материалы и более прогрессивный мультимедийный центр с сенсорным управлением. Также модель получила расширенный функциональный перечень.

Подкапотное пространство Haval H6 Coupe занимает 1,5-литровый турбодвигатель с производительностью 169 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-позииционной преселективной роботизированной трансмиссией с системами переднего и полного привода.

В списке опций стоит отметить ассистент экстренного предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора ии ассистент контроля за выходом из полосы движения. В Китае за купеобразный кроссовер придется выложить от 119 000 до 127 000 юаней или от 1 165 000 до 1 244 000 рублей.