«Самый быстрый «кореец»: Впечатлениями о KIA Stinger поделился эксперт

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Любителей «погонять» корейский лифтбек впечатлит должным образом.

Блогер Яковлев Миша стал обладателем корейского лифтбека KIA Stinger за 3 300 000 рублей. Свои впечатления от быстрого автомобиля обзорщик изложил в своем блоге.

По словам блогера, внешний облик «Стингера» выглядит роскошно – сама внешность как бы подчеркивает, что это автомобиль за 3 000 000 рублей. KIA Stinger позиционируется как спортивный премиальный автомобиль – опции и технические параметры этому соответствуют.

Подкапотное пространство KIA Stinger занимает 6-цилиндровый 3,3-литровый турбодвигатель семейства GDI с производительностью 370 лошадиных сил, работающий в паре с 8-диапазонной АКПП. Первую «сотню» лифтбек набирает за 4,2 секунды. По трассе «Стингер» расходует 10 литров на 100 км, а в городской черте расход топлива составляет 13-15 литров.

Багажный отсек в KIA Stinger достаточно вместителен и обшит мягким материалом. Также багажник обладает электроприводом двери. На задних сиденьях KIA Stinger места хватает, а также в задней части салона расположились 12-вольтовые розетки и подстаканники. Передние сиденья в KIA Stinger обшиты черной кожей, таким же материалом отделаны руль и передняя панель. В списке опций «Стингера» блогер отметил электрорегулировки руля, сидений, переключатель режимов езды, мультимедийный центр, электронный стояночный тормоз и ксеноновые фары.

С места «Стингер» трогается очень хорошо, как и положено спортивному автомобилю. Дорогу KIA Stinger «держит» хорошо» и отлично входит в повороты. «Самый быстрый «кореец», - закончил обзор эксперт.