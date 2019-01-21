Hyundai Santa FE против Mazda CX-9: Два семейных кроссовера сравнил эксперт

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Потребитель часто при выборе южнокорейского паркетника, сопоставляет его с японским, а потому специалист поближе познакомился с обеими моделями.

Рассматриваемые машины представляют собой семейные кроссоверы, и обе недавно появились в России. «Кореец» предлагается за 2 млн рублей, в то время, как за «японца» придется выложить не менее 2,8 млн рублей. При этом, потребитель знает, чего ожидать от прайса CX-9, но, когда приходит в дилерский центр знакомиться с Santa FE, задается вопросом: «Почему так дорого?». По словам специалиста, этот вопрос отпадает, когда клиент сравнит комплектации кроссовера от Hyundai с немецкими или японскими паркетинками, которые при аналогичном оснащении стоят гораздо дороже. Очевидно, что в «споре» Hyundai Santa FE против Mazda CX-9 «кореец» выигрывает своей ценой, однако эксперт сравнил эти автомобили на ходу.

Hyundai Santa FE хорош разнообразием режимов вождения, которые делают езду комфортной для любителей спокойных поездок, но и для «азартных» водителей эта машина подойдет, так как в ней есть кнопка Drive Mode, позволяющая менять «жесткость» руля, поведение трансмиссии и распределение крутящего момента. В городе автомобиль удобен ассистентами и камерами кругового обзора.

Hyundai Santa FE также хорош своей электроникой, которая, к примеру, не позволит открыть изнутри дверь, если сзади близко проезжает машина. Кроме того, машина не даст забыть в салоне детей или животных, так как оснащена особыми датчиками движения.

Кроссовер Mazda CX-9 на 31 л.с. мощнее 200-сильного Hyundai Santa FE, а потому он несколько динамичнее «корейца». Тестовый заезд показал, что «японец» не только динамичнее, но и имеет более плавный ход, а трансмиссия незаметно и приятно переключает передачи. У CX-9 однозначно подвеска жестче, чем у Santa FE, но это не всегда ощущается, ведь японский кроссовер весит больше японского, и по некоторым неровностям «идет как корабль». Также, по словам эксперта, у Mazda CX-9, в сравнении с Santa FE, лучше стабилизация и шумоизоляция.

Специалист признал, что выбрать между Hyundai Santa FE и Mazda CX-9 достаточно сложно, потому что обе машины сделаны хорошо и имеют отличные ходовые качества. Однако эксперт считает, что «кореец» больше подходит для активных водителей, а в «японце» хочется ехать в качестве пассажира, чтобы ощущать себя «королём».