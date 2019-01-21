«Никакого потопа тут нет!»: Миф о последствиях мойки УАЗ «Патриот» 2019 развенчал владелец

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Популярный блогер решил отправить своего нового «Патриота» на мойку, чтобы проверить, появится ли в полостях багажника «потоп», на который жалуются многие водители в сети.

Сразу же после того, как автомобиль выехал из мойки, водитель принялся проверять салон на наличие воды внутри полостей багажного отделения, поскольку именно там, по словам многих «уазоводов», имеет свойство скапливаться жидкость. Владелец «Патриота» открыл лючки и увиденное его очень обрадовало. В полостях не оказалось воды, всё было очень чисто, лишь небольшое количество конденсата скопилось, но это не так страшно: «Никакого потопа тут нет!».

В то же время, в остальном никаких проблем не обнаружилось, так что миф о последствиях мойки можно было считать разрушенным. После осмотра, водитель рассказал о способах, которые могут защитить УАЗ «Патриот» от негативных последствий нахождения на автомойке. Так, по словам блогера, перед каждой отправкой внедорожника, он обрабатывает силиконовым спреем все резинки и концевики, расположенные у багажного отделения автомобиля, а также обильно смазывает замок на дверце багажника и личинки замков самих дверей во избежание появления там ржавчины или воды.

По мнению водителя, данный метод не только предохраняет «Патриот» от попадания лишней жидкости, но и препятствует замерзанию во время сильных холодов – что очень полезно в условиях русской зимы. Комментаторы в сети предложили ещё пару способов решения проблемы с мойкой: «Если мороз ниже 10 градусов, после мойки рекомендую открыть все двери минут на десять-пятнадцать и не нужно силиконить!».