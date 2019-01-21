Как выбрать кроссовер за два миллиона: Эксперты сравнили между собой Nissan X-Trail и Hyundai Tucson.

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Корейский кроссовер превосходит японский по скорости, но уступает по комфорту.

Эксперты с канала Clickoncar вывели на тест-драйв два кроссовера – японский Nissan X-Trail и корейский Hyundai Tucson. Какой из этих паркетников лучше рассказали блогеры.

Подкапотное пространство Nissan X-Trail занимает 2-литровый атмосферный двигатель, работающий в паре с вариатором, а «Туссан» получил под капот 1,6-литровый турбодвигатель, приводимый в действие 7-скоростным «роботом» с сухими сцеплениями. По словам блогера, Hyundai Tucson намного «живее» и резвее Nissan X-Trail, несмотря на то, что в кроссовере не до конца отключается система стабилизации. Эксперты считают, что именно в «Туссане» ощущается дорога, что позволяет лучше контролировать езду «корейца». На скорости в 65 км/ч при передвижении по бездорожью на «Туссане» будут чувствоваться «пробои». Если говорить о шумоизоляции, то у «кореец» зашумлен намного лучше «японца». На 100 км Hyundai Tucson расходует 13,0 литров на 100 км.

Nissan X-Trail может похвастаться двухцветным салоном и информативным рулем. В интерьере следует отметить простые кнопки управления, а некоторые даже отсутствуют. При езде в пробке или обильно падающем снеге камеры и парктроники японского кроссовера покрыты налетом снега, грязи и реагентов, из-за чего автомобиль думает, что он в постоянной опасности. При снижении скорости, кроссовер начинает сигналить о том, что снежинки или другие автомобили приближаются. Nissan X-Trail не так резво ездит по дороге – согласно впечатлению блогера, разработкой кроссовера занимались люди в возрасте, заострившие внимание на безопасности и комфорту вождения. Подвеска обеспечивает «Икстрейлу» мягкий и плавный ход, но при езде по неровной дороге она издает стук.

Задний ряд сидений в Nissan X-Trail характеризуется большим пространством для ног и головы. Задние сиденья в «Туссане» отличаются меньшим пространством, но задние пассажиры могут воспользоваться подогревом сидений.

В заключение блогеры отметили, что Hyundai Tucson ориентирован больше для молодежи, любящей погонять. Nissan X-Trail годится для людей в возрасте, предпочитающих комфортное передвижение до дачи, работы или дома.