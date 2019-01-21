«Лечим Солярис»: Об устранении неисправностей на Hyundai Solaris рассказал блогер.

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После ликвидации поломок корейский седан начал превосходно работать.

Эксперт Олег Домрачев выявил основные неполадки на корейском седане Hyundai Solaris. О том, как их устранить обзорщик поделился на страницах своего блога.

Продолжение... Как выбрать кроссовер за два миллиона: Эксперты сравнили между собой Nissan X-Trail и Hyundai Tucson. Корейский кроссовер превосходит японский по скорости, но уступает по комфорту. «Никакого потопа тут нет!»: Миф о последствиях мойки УАЗ «Патриот» 2019 развенчал владелец При зажигании Hyundai Solaris стартер издает странный звук – по словам блогера, стартер сам автоматически выходит из сцепления. Интересно, что при холодном запуске в морозную погоду автомобиль работает отлично, но при нагреве двигателя, стартер начинает трещать. Автоблогер заменил на стартере обтягивающие и треск стартера пропал – наблюдается нормальная работа устройства.

В «Солярисе» подклинивал замок зажигания и поэтому было решено поменять кнопку «Старт\Стоп». После этого при нажатии данной кнопки автомобиль нормально заводится.

Подкапотное пространство Hyundai Solaris занимают 1,4- и 1,6-литровый моторы с производительностью 100 и 123 лошадиные силы. Они функционируют вместе с 6-диапазонной МКПП и 6-позиционной АКПП с передним приводом. Первую «сотню» «Солярис» набирает за 11,2 секунды, а предельная скорость достигает 192 км/ч.