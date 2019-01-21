«Смачный пинок в спину АвтоВАЗ»: О впечатлениях от Ravon Gentra подробно рассказал блогер

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Крайне экспрессивный блогер Марат Борода откровенно рассказал об основных достоинствах и недостатках узбекского седана Ravon Gentra.

По словам обзорщика, дизайн автомобиля напоминает ему смесь двух Chevrolet Lacetti – словно седан и хэтчбек столкнули между собой: «Создаётся ощущение, что в Узбекистане любят активное вождение – взяли и всосали две машины друг в друга!». При этом блогер отметил, что не понимает людей, покупающих автомобили с таким унылым «лицом», хотя не смотря на то, что «Лачетти», по его мнению, была достаточно убогой, покупали её раньше очень хорошо.

Большинство автолюбителей почему-то сравнивают «Джентру» с LADA Vesta, хотя она ближе к «Гранте», даже несмотря на внушительные габаритные размеры. В самой скромной комплектации Comfort Ravon Gentra в 2017 году (после этого их в России продавать перестали) обошелся водителю в 580 000 рублей и за эти деньги он получил не только автоматическую коробку передач, но и противотуманные фары с дисковыми тормозами, что особо впечатлило эксперта: «Противотуманки и диски в базе? Смачный пинок в спину АвтоВАЗ!».

Что примечательно, запчасти даже не пластиковые, а более-менее качественные. В остальном же машина очень скучная, совершенно неинтересный силуэт, которому уже огромное количество лет. И действительно, от вышеупомянутого Lacetti Ravon Gentra отличается разве что обновленным передним бампером и другими зеркалами, в остальном же – разницы и нет особой, даже характерные недостатки совпадают: очень слабое лакокрасочное покрытие и некоторые конструкторские просчёты при сборке.





Впечатления от езды остались у водителя не самыми приятными, стоило ему сесть за руль, как сразу началось ощущение «тракторности» двигателя – из-за отвратительной шумоизоляции салона, работу мотора внутри машины слышно лучше, чем снаружи. «6-ступенчатый автомат переключает очень убого, о разгоне даже не думайте, нет никаких ABS или ESP. Машинка грубая, но тормоза – хорошие. Одним словом – узбекское ведро, но это ведро в любом случае лучше наших вёдер!» – достаточно неоднозначно закончил блогер свой обзор.



