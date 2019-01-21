«Вялый зверь на двух лапах»: Россияне рассказали, каким хотели бы видеть LADA XRay Cross

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Автомобилисты рассказали представителю LADA, чего не хватает LADA XRay Cross, но результата это не принесло.

В официальном сообществе LADA в одной из популярных соцсетей появился пост, посвященный новому LADA Xray Cross. Представители LADA Social Team подписали снимок «Дикий зверь в зимнюю спячку не впадает».

Продолжение... «Смачный пинок в спину АвтоВАЗ»: О впечатлениях от Ravon Gentra подробно рассказал блогер Крайне экспрессивный блогер Марат Борода откровенно рассказал об основных достоинствах и недостатках узбекского седана Ravon Gentra. Вместе с тем не все пользователи оценили новинка LADA. «Где полный привод? Так получается какой-то вялый зверь на двух лапах», – пошутил один из комментаторов. Сообщение стало поводом для того, чтобы россияне рассказали, каким хотели бы видеть LADA XRay Cross.

В первую очередь подписчики LADA отметили, что хотели бы видеть более низкие ценники. Стоимость нового кроссового «Иксрея» приблизительно равна ценнику на KIA Rio или Hyundai Solaris не в самой «скоромной» комплектации.

Также российские автолюбители хотели бы видеть в LADA XRay Cross более «выразительную» звукоизоляцию и более качественный пластик в салоне.

Представители LADA отметили, что последние исследования рынка не показали необходимости в оснащении LADA XRay полным приводом. К тому же, такое решение приведёт к увеличению стоимости авто.

Справедливости ради стоит отметить, что LADA XRay Cross является вполне разумным выбором в своей ценовой категории. Штурмовать экстремальное бездорожье на «Иксрее» не выйдет, но комфортное передвижение по загородным и просёлочным дорогам модель вполне может обеспечить.