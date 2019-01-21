Знай наших: LADA 4x4 превзошла Land Cruiser и УАЗ «Патриот» на бездорожье

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Автоэксперты уже давно говорят о преимуществе LADA 4x4 перед другими внедорожниками. В этот раз специалисты доказали это во время бездорожных тестов, где «Нива» превзошла Land Cruiser и УАЗ «Патриот».

LADA 4x4 отличается простой конструкцией и облегченной массой, которые позволяют показывать лучшие результаты на бездорожье, чем крупные внедорожники. В соцсети YouTube на канале 300plus провели тестирование нескольких внедорожников по заснеженным участкам, где победила отечественная «Нива».

Тест проводили на бездорожье усыпанном снегом. Первой трассу прошла LADA 4x4, которая справилась с крутым спуском и без труда выехала на гору оба раза. Toyota Land Cruiser лишь первый раз отлично справился со спуском-подъемом, а во второй раз подъем дался с трудом.

Что касается УАЗ «Патриота», то тот также первый заезд выполнил на отлично, однако второй оказался провальным: вначале модель застряла в снегу, однако потом справилась с этой проблемой и выехала на горку. Другому внедорожнику УАЗ пришлось сдать назад, чтобы въехать на горку.

В конце специалисты решили вновь проверить LADA 4x4, которая каждый раз без проблем спускалась и поднималась на возвышенность. В результате отечественная «Нива» превзошла крупные внедорожники Toyota Land Cruiser и УАЗ «Патриот».