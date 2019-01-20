Повидал больше, чем любой «Крузак»: О легендарном УАЗ «Хантер» Трофи рассказали в сети

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В популярном сообществе соцсети «ВКонтакте» показали оригинальный тюнинг легендарного УАЗ «Хантер» Трофи.

Компактный отечественный внедорожник, повидавший больше, чем любой прославленный Land Cruiser, представлен в своей максимально «заряженной» версии – с особыми внедорожными шинами, шноркелем, а также усиленным багажником с дополнительным светом на крыше.

Автомобиль окрашен в оранжево-коричневый камуфляж и выглядит так, словно вот-вот готовится принять участие во внедорожных гонках. Вероятно, под капотом осталась всё та же силовая установка, представленная 2,7-литровым бензиновым агрегатом на 128 «лошадей» и 5-скоростной механической КПП с двумя раздатками, позволяющая развивать внедорожнику максимальную скорость в 130 км/ч.

Продолжение... «Из грязи в князи»: Пересевший с Solaris на Land Cruiser автомобилист поделился впечатлениями Водитель продал свой Hyundai Solaris и купил себе Toyota Land Cruiser Prado 150. «Прадик» после «Соляриса» оставил у блогера массу впечатлений. Комментаторы в сети оценили такой яркий тюнинг легендарного автомобиля и посетовали на то, что в России всё больше людей предпочитают иномарки даже несмотря на то, что тот же УАЗ «Хантер» Трофи значительно превосходит их как по проходимости, так и в экономическом плане – ведь запчасти для него стоят дешевле, чем для условного Hyundai Creta или Renault Duster.

«Вот умеют же делать, если захотят! Наш славный Охотник не чета всяким Кретам и Дастерам!», «Такой автомобиль и купить не стыдно – сразу видно, реальный внедорожник перед тобой, а не какой-то кривой кореец!», – комментируют авто в сети.