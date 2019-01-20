«Из грязи в князи»: Пересевший с Solaris на Land Cruiser автомобилист поделился впечатлениями

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Водитель продал свой Hyundai Solaris и купил себе Toyota Land Cruiser Prado 150. «Прадик» после «Соляриса» оставил у блогера массу впечатлений.

На «корейце» автомобилист проездил без малого 6 лет, после чего решено было приобрести новый автомобиль, так как Solaris ему банально надоел. Выбор был сделан в пользу Toyota Land Cruiser Prado 150 2018 года выпуска в комплектации Comfort: «Минимальная комплектация на автомате, но в ней есть всё необходимое для жизни!». Счастливый обладатель Prado решил рассказать о своих ощущениях от смены «корейской бюджетной пузотёрки» на достойный автомобиль.

Что примечательно, изначально блогер посматривал в сторону более дешевых Toyota RAV4, который был отвергнут из-за несоответствия запрашиваемого качества и цены, а также Hyundai Tucson, так как он привык к корейским авто, да и проблем особых с «Солярисом» у него никогда не было, но в итоге всё-таки был приобретен именно «Прадик».

На «вторичке» были рассмотрены несколько поддержанных Prado возрастом 3-4 года, но сравнив цены на новый и б/у внедорожник решено было не экономить, ведь разница была совсем невелика: «Проще купить новый, не будет никаких скрытых косяков!».

Продолжение... Повидал больше, чем любой «Крузак»: О легендарном УАЗ «Хантер» Трофи рассказали в сети В популярном сообществе соцсети «ВКонтакте» показали оригинальный тюнинг легендарного УАЗ «Хантер» Трофи. Водитель в восторге от своего полноценного рамного внедорожника, так как после «Соляриса» он фактически выбрался «из грязи в князи».

Блогеру нравится глубокий жемчужный цвет «Прадо», переливающийся на солнце, а также очень яркие светодиодные фары: «Лупят как паровоз!». В данной комплектации отсутствуют противотуманные фары, но это не такая уж большая проблема, владелец автомобиля решил поставить их самостоятельно.

Также водитель заметил интересный факт – в комплектациях для России «противотуманки» установлены, но нет рейлингов на крыше, в то время как для Казахстана свойственна обратная ситуация. В целом блогер очень рад тому, что заменил Hyundai Solaris на Toyota Prado: «Исполнил детскую мечту!».