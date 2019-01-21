Почти идеал: Владелец Mazda 6 рассказал о своем автомобиле

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Mazda 6 является одним из популярных седанов бизнес класса, представленных на авторынке России. Владелец японской модели рассказал о том, насколько устойчив автомобиль к суровым условиям российских дорог.

В соцсети YouTube на канале «Project X» владелец японского бизнес-седана рассказал о модели с пробегом в 7 000 км, которые накатал за пол года. Главными конкурентами Mazda 6 в России являются KIA Optima, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

Владелец отметил отличную работу Mazda 6 даже в 40-градусный мороз, поскольку всегда без проблем заводилась с кнопки. Седан бизнес-класса оснащен двигателем объемом 2,5 литра с отдачей в 194 «лошади», при этом средний расход зимой составил 13,5 литра при учете прогрева и пробок на дороге.

Владелец Mazda 6 похвалил качество ЛКП, поскольку даже дорожные реагенты, песок и другие раздражители не оставили следов, что позволило сохранить кузов в идеальном состоянии после половины года. Это все можно получить всего за 1,5-2 млн рублей.