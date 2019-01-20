Тачка, как у Элвиса по цене «Дастера»: Блогер рассказал об уникальном Ford Fairlane

Сегодня, 17:08

Автоблогер Павел Заз похвастался своим уникальным приобретением. Ему повезло купить «бюджетный блюзкар» Ford Fairlane – именно в таком любил ездить Элвис Пресли.

По словам счастливчика, он исполнил свою давнюю мечту и купил себе тачку, как у Элвиса по цене «Дастера». Вышло гораздо дешевле, но потребуются дополнительные деньги на восстановление ретрокара, однако водитель уверен, что общая сумма затрат не превысит стоимость бюджетного внедорожника (1 000 000 рублей).

Комплектация Fairlane после восстановления включит в себя кондиционер, гидроусилитель руля, вакуумный фильтр тормозов, мощный 5,7-литровый мотор Intersept, механическая коробка передач с овердрайвом и электропривод переднего дивана: «И всё это – 1958 год!».

Блогер решил убрать из автомобиля мотор и отвезти его на пескоструйную обработку, чтобы посмотреть – останется ли хоть одно живое место на американском седане после неё. Со стороны Ford Fairlane выглядит, как космолёт, словно машина из другой галактики, и обзорщик убеждён, что в результате у него получится настоящая «бомба».

После обработки оказалось, что машина находится в довольно-таки живом состоянии, на днище лишь проявилась пара неглубоких проржавевших отверстий.

Автомобиль покрыли кислотной и обычной грунтовкой, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения, и приступили к разбору двигателя. К удивлению мастера, при первом обзоре с ним особых проблем не возникло – нормальное давление масла и тяга есть, но прокладки поменять всё равно придется. Также механик не исключает, что может понадобиться капитальный ремонт мотора, но это пока не точно: «Будем восстанавливать!».