«Гелик» дешевле «Гранты»: На Avito продают Mercedes-Benz G-Class за 350 000 рублей

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Легендарный Mercedes-Benz Gelandewagen 1989 года был выставлен на продажу в Калининградской области.

На онлайн-портале Avito появилось объявление о продаже «Гелика» дешевле «Гранты». По словам нынешнего владельца подержанного Mercedes-Benz G-Class, автомобиль проехал 300 000 километров и при этом находится в хорошем состоянии.

Что примечательно, на Avito даже LADA Granta с пробегом стоят дороже 350 тысяч, потому непонятно, что вызвало столь низкий ценник. В своём объявлении водитель указывает, что весь кузов внедорожника был обработан антикоррозийным покрытием, настаивая на том, что все агрегаты целиком и полностью исправны: «Двигатель неубиваемый, лобовое стекло не битое, не сгнившее, оригинальные литые диски 18-дююймовые с хорошей резиной!».

Под капотом полноприводного «Гелика» расположен 3,0-литровый 90-сильный дизельный агрегат, а в качестве трансмиссии предложена 4-ступенчатая механическая коробка передач.

Возможные вопросы насчет того, что у «немца» могут проблемы с документами, владелец сразу отсёк: «Растаможка в России, юридически чистый по документам». В сети очень удивились подобной находке и даже боятся предположить, какие сюрпризы могут ждать нового владельца Mercedes-Benz G-Class, раз его продают даже дешевле б/у LADA Granta.