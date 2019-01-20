«Даже садиться противно»: «Потрёпанный жизнью» Hyundai Elantra из-под такси шокировал обзорщика

Сегодня, 15:09

В сети появился обзор Hyundai Elantra 2016, два года «проработавшего» в такси. Состояние автомобиля просто ужасное.

За эти два года «потрёпанный жизнью» автомобиль успел проехать 300 000 километров и в ужасном виде попал к эксперту на обзор. Что примечательно, к кузову у водителя особых претензий не было.

Не обошлось, конечно, без нескольких механических повреждений, видно, что машина побывала не в одной аварии. Также у Elantra лопнул бампер, а в некоторых местах по лакокрасочному покрытию появились царапины, но данный недостаток обзорщик назвал не очень критичным и допустимым.

«Приятные» сюрпризы начались, стоило заглянуть в багажник. «Такой грязи я ещё нигде не видел!», – изумлённо отметил эксперт. И действительно, ни одного чистого пятнышка – всё максимально запачканное, валяется мусор, вместо поддона лежит какой-то детский матрас. Hyundai Elantra из-под такси просто шокировал обзорщика.

Как оказалось, на данном автомобиле и амортизаторы пришли в негодность, замене подлежат 3 из 4 действующих. После этого, водитель направился в салон, и Hyundai Elantra продолжила его поражать. Передние сиденья полностью загажены, хотя летом проводилась химчистка – всего за полгода владелец автомобиля умудрился превратить салон в отвратительный сгусток грязи и мусора.

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Стоит добавить, что данный автомобиль работает в такси класса «Comfort», что вообще никак не укладывается в голове у обзорщика: «Да туда ведь даже садиться противно! Последствия работы в Московском такси».