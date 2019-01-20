Почему нельзя покупать подержанный BMW X5: Всю правду о «баварце» рассказал блогер

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Немецкий кроссовер красив, но ненадежен, утверждает обзорщик.

Баварский кроссовер BMW X5 прельщает многих автомобилистов своим внешним обликом и техническими параметрами, но на «вторичке» его нельзя покупать, уверен блогер Дядька Тайм. Всю правду о «баварце» он изложил в своем видео.

Мнение относительно автомобилей BMW в сети разделилось – ряд пользователей считает их абсолютно ненадежными, но есть и такие, которые называют машины баварского бренда неубиваемыми. Но это не о подержанном BMW X5, который обустроен самым ненадежным двигателем.

После 3-5 лет эксплуатации BMW X5, мотор в кроссовере начинает «барахлить». Проблема с двигателем в BMW X5 связана с обширным применением пластика во всех ответственных узлах. Часто еще подводит сложная система управления, что обусловлено высокой чувствительностью электронной подвески.

Также у подержанного BMW X5 часто выходит из строя электроника – чем старше автомобиль, тем чаще сбои электронных ассистентов проявляются. В нижней части кузова BMW X5 имеются пластиковые части, которые при въезде на бездорожье могут разлететься. С возрастом задние фонари на BMW X5 теряют герметичность, из-за чего окисляются электрические вставки и электроника выходит из строя.

После пробега в 40 000 – 50 000 км у BMW X5 начинаются проблемы с подвеской – выходят из строя нижние рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры. Салон BMW X5 со временем теряет привлекательность и изнашивается. Еще эксперт не рекомендует покупать BMW X5 после ДТП – восстановление кроссовера влечет за собой огромные затраты.