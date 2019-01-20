«Косяки» глазами владельца: ТОП-5 минусов УАЗ «Патриот» назвал блогер

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Автомобилист рассказал о недоработках конструкторов при проектировании внедорожника.

Блогер с канала «Честно об УАЗ» является обладателем внедорожника «Патриот». Автовладелец считает машину достойной, но всё же подчёркивает, что у неё есть свои «косяки». ТОП-5 недостатков модели он озвучил в свежем видео.

Первым минусом УАЗ «Патриот», по словам владельца, является неудобная посадка в автомобиль. При этом он отметил, что во внедорожниках, выпущенных со второй половины 2018 года, уже появились ручки, которые облегчают посадку. Вторым недостатком «Патриота» блогер назвал отсутствие подголовников для пассажиров задних сидений.

Также автомобилист пожаловался на сиденья, которые можно сложить только в одну сторону – только вперёд. «Грубо говоря, положить груз можно, а разложить его – нельзя», – отметил владелец внедорожника.

Следующим минусом УАЗ «Патриот», по мнению блогера, является неудобное расположение бензонасоса. «Бугор» выпирает на 3-4 сантиметра, а грязь на ковриках высыхает и песок скатывается так, что его сложно оттуда убирать.

Продолжение... «Даже в этом лучше иномарок!»: Чем LADA Granta отличается от «инохлама» рассказал блогер Автомобилист объяснил, почему LADA Granta гораздо лучше, надежнее и проще, чем любая иномарка. Комментаторы в сети поддержали его. Последним и самым наболевшем недостатком внедорожника владелец назвал расположение и конфигурацию бензобака – дорожный просвет до него составляет всего 320 мм.

Если бы его сделали наискосок, и убрали при этом 2 литра объёма, это было бы более рациональное решение, считает автолюбитель.