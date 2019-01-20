«Нива» против «немца»: LADA 4x4 сразилась с BMW X6 на пустынном бездорожье

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Российский внедорожник и баварский кроссовер хорошо показали себя в пустыне.

Эксперт вывел на пустынное бездорожье два автомобилей – баварский кроссовер BMW X6 и российский внедорожник LADA 4x4. Свои впечатления о тест-драйве данных машин в пустыне обзорщик изложил в своем блоге.

Первоначально «немец» BMW X6 смог преодолеть местность, густо заполненную грязью, и не завязнуть в ней. Позже «баварец» вывели на пашню, изобилующую множеством неровностей. По этому полю баварский кроссовер также без проблем проехал, не попав в ловушку.

Преодолевать грязь для «Нивы» не в новинку – отечественный внедорожник спокойно преодолел это препятствие. Пашню «Нива» покорила легко, показав даже лучшие вседорожные возможности, чем у BMW X6.

Затем «Нива» заехала в колею, раскатанную ранее BMW X6, – даже она не стала препятствием для российского внедорожника. Во второй раз у BMW X6 возникла проблема – баварский кроссовер ненадолго завяз в грязи на пашне, но благодаря мощному мотору ему удалось выбраться без посторонней помощи.