«Даже в этом лучше иномарок!»: Чем LADA Granta отличается от «инохлама» рассказал блогер

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Автомобилист объяснил, почему LADA Granta гораздо лучше, надежнее и проще, чем любая иномарка. Комментаторы в сети поддержали его.

Блогер с канала Negencars начал с того, что назвал LADA Granta лучшим автомобилем 2019 года, который оставил не у дел попросту все иномарки, причем не только те, что доступны в данном бюджете, но и модели, которые дороже на 500 000 рублей.

Блогер убежден, что по мягкости хода, по плавности, по экономичности и затратам – равных «Гранте» найти невозможно: «Машина для реальных людей, понимающих, в чём заключается качество!».

Основным достоинством данного автомобиля, которое как раз и ставит LADA Granta на ступень выше остальных, является его практически полная «всеядность», ведь заливать в него можно какое угодно масло. Чтобы удостовериться в этом самолично, «грантовод» испытал целую линейку смазочных материалов – от самых дорогих к наиболее дешевым и сомнительным.

«В нашу машину нет смысла заливать дорогое масло! Оно никоим образом не увеличивает ресурс, который может выработать Гранта. Даже в этом она лучше иномарок!», – подчеркнул автомобилист.

Другие «грантоводы» в сети разделили такое амбициозное заявление и поделились своим мнением насчёт «всеядности» 8-клапанного мотора LADA Granta, по сравнению с «инохламом»: «В него можно лить все, что угодно. Хоть подсолнечное, хоть сливочное кусками запихивай. Я лью какой-то роснефть, 4-х литровая баклашка стоит 450 рублей. Меняю раз в 5000-7000 км и проблем нет!».