«Французы» уделали «АвтоВАЗ»: Чем Renault Logan Stepway лучше LADA Vesta Cross рассказал блогер

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Французский кросс-седан предлагается с большим числом трансмиссий и моторов и по более низкой цене.

Блогер с канала «Простое Мнение» в свежем видео рассказал, чем «француз» Renault Logan Stepway лучше отечественной LADA Vesta Cross. Оба автомобиля позиционируются как внедорожные седаны, поэтому он решил сравнить их.

LADA Vesta Cross предлагается в 7 комплектациях, но с двумя моторами, работающими в тандеме с двумя КПП. Под капот российский вседорожный седан получил 1,6- и 1,8-литровые двигатели с МКПП или «роботом». Интересно, что LADA Vesta Cross предлагается в десяти вариантах окраски – среди них только белый цвет бесплатный, а за остальные придется доплатить от 12 000 до 18 000 рублей.

За начальную комплектацию LADA Vesta Cross с 1,6-литровым агрегатом и МКПП придется выложить от 759 000 рублей. Топовая версия отечественного кросс-седана обойдется в 850 000 рублей. Разница в почти 100 000 рублей предусматривает отличие в силовых параметрах и наличие в максимальной модификации более прогрессивного мультимедийного центра.

Renault Logan Stepway доступен в четырех комплектациях, оснащенных тремя разными моторами и тремя разными трансмиссиями – под капот французский кросс-седан получил 82-сильный, 102-сильный и 113-сильный агрегаты. Они приводятся в действие МКПП, АКПП и вариатором. Вариатор работает только с самым мощным двигателем, мотор с мощностью 102 лошадиные силы работает вместе с АКПП и МКПП, а 82-сильная установка функционирует в тандеме только с «механикой».

За наиболее дешевую версию Renault Logan Stepway придется отдать 662 000 рублей, а топовая комплектация обойдется в 857 990 рублей.

В минимальной комплектации вседорожного «Логана» присутствуют ABS и усилитель руля, а самую топовую версию оснастили также всеми системами безопасности, водительскими ассистентами и климат-контролем. Помимо того, блогер отметил, что вседорожный обвес больше подходит для Renault Logan, чем для LADA Vesta Cross. Блогер сделал вывод, что по оснащению «французы» уделали «АвтоВАЗ» и сделали Logan Stepway более привлекательным.