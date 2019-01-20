Жигули от Путина: В Уфе придумали способ защиты от ДПСников

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Нанотехнологии на стареньких Жигулях способны защитить водителя от напасти ГИБДД и ДПС. В сети высмеяли автомобиль с надписями о государстве.

Алексей Навальный, создатель «Фонда борьбы с коррупцией», в своём профиле twitter поделился фото, на котором красуются старенькие Жигули с надписями о власти и президенте Владимире Путине.

На фото видно, что совершенно ничего плохого на машине не написано, а, скорее всего, водитель этой машины действительно приветствует власть и агитирует народ за правительство, а не против него.

Однако Навальный же прокомментировал это совсем иначе, с подтекстом «В Уфе изобрели лучший способ агитации против власти». Нашлись те, кто поддержали политика и не засомневались, что принт на машине – сарказм, однако некоторые же восприняли шутку куда глубже и прокомментировали каждую красующуюся надпись.

Так, например, появилась шутка о том, что машина может являться способом защиты от ДПСников, другие, поддержав сарказм, дали машине название – «Жигули от Путина».

«Особенно иронично смотрите надпись о нанотехнологиях», - обсудили пользователи twitter с ярым обсуждением, однако люди, которые не сильно не ищут правых и виноватых, посмеялись над идеей наклеек подобных наклеек на машину.

Оооооо, это прекрасно. В Уфе изобрели лучший способ агитации против власти. Посмотрим, как с таким будет бороться полиция. Одна проблема: граждане, не оценившие сарказма, могут и побить pic.twitter.com/hHZ30wWEPs — Alexey Navalny (@navalny) January 19, 2019

Некоторые даже были готовы превратить в подобное и свой автомобиль, ведь «органы ДПС вряд ли захотят останавливать машину, по которой действительно видно, что водитель у неё приличный, и власть любит, и президента не предаст».