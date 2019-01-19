Пересел с «Патриота» на «Шниву»: Блогер сравнил внедорожники и рассказал, какой лучше

Сегодня, 16:04

После продажи «УАЗика» и покупки подержанной «Шнивы» водитель столкнулся с некоторыми трудностями, о которых он решил рассказать на YouTube.

Автор канала «Палыч Live» поделился впечатлениями о Chevrolet Niva после УАЗ «Патриот», а также сравнил их стоимость содержания. На «Шниву» на запчасти в среднем уходит около 5 000-7 000 рублей, такие же суммы требовались на УАЗ.

Купив «Шниву» с пробегом автомобилист столкнулся с необходимостью менять сайлентблоки, но пока этого не было сделано. Однако водитель уже поменял задние тормозные колодки, правый задний подшипник полуоси, трос «ручника», передний левый ступичный подшипник и ступицу.

Блогер сравнил внедорожники и пришёл к выводу, что Chevrolet Niva лучше. Этот автомобиль имеет более приятную отделку в салоне, едет динамичнее и стабильнее, а также обладает более эффективными тормозами. При этом коробку передач не нужно переключать с двойным выжимом.

Продолжение... «Экономная, не то что инохлам!»: О дешевом содержании LADA Vesta рассказал владелец Автомобилист объяснил, почему, по его мнению, «Веста» не нуждается в дорогом моторном масле и «присадках». Также водитель отметил, что у потомка «Нивы» более чёткий руль и более лёгкий по сравнению с УАЗ.

Похвалу заслужила и более мягкая подвеска Niva. Помимо этого, данная машина намного тише.

Однако автомобилист подчеркнул, что УАЗ дарит больше «первобытных эмоций», которые не способны дарить современные комфортные автомобили.