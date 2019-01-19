Очень дешевый «китаец»: О кроссовере Lifan X60 за 400 000 рублей рассказал блогер

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Автоэксперт решил рассказал о бюджетном китайском кроссовере Lifan X60 стоимостью в 400 000 рублей. Модель предназначена в основном для поездок в городе, однако в основе лежит платформа Toyota RAV4.

Lifan X60 получил шестиугольную решетку радиатора с массивными противотуманками, другим дизайном фар и брутальным кузовом сзади. В движение приводит двигатель объемом 1,8 литра с отдачей в 128 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена 5МКПП и передний привод.

Блогер отметил, что работа мотора нормальная, однако катализаторы часто ломаются, подшипники вентилятора выходят из строя, а шланг гидроусилителя часто обрывается на морозе. Расход двигателя составляет 10-11 литров в городе и 8 литров на трассе.

Lifan X60 за 400 000 рублей располагает компактным багажником на 405 литров. Китайский кроссовер использует архитектуру Toyota RAV4, которая обеспечивает плавную езду. Кроме того, модель отличается отличной управляемостью и хорошей КПП. Передние кресла достаточно удобные и мягкие.